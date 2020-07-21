Более 860 тонн клубники собрали в Московской области

Более 860 тонн клубники успели собрать в Подмосковье. Отмечается, что из-за дождей у аграриев прибавилось с ней сложностей. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.
Как рассказал глава ведомства Андрей Разин, из-за излишней влаги в грунте в этом году нежные ягоды клубники сложно завязываются, медленно поспевают и немного теряют вкус.
"Дожди прибавили нашим сельхозпроизводителям хлопот по сохранению урожая, но ягоды много, и сбор урожая в области продолжается. На сегодняшний день сельхозпредприятия Подмосковья собрали 862,5 тонн клубники", - уточнил Разин.
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