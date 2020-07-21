«Норникель» вслед за топливом слил и мэра?

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21 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Мэр Норильска Ринат Ахметчин, фото соцсети

20 июля о своей отставке заявил мэр Норильска Ринат Ахметчин. Сделал он это красиво – сразу же после регионального совещания с участием губернатора края по борьбе с коронавирусом. Этакий Понтий Пилат, умывающий руки. Но что действительно скрывается за отставкой Ахметчина и причём тут «Норникель»?

Во время совещания губернатор Красноярского края Александр Усс буквально разнёс Ахметчина. Ключевой претензией стало то, как мэр умудрился допустить в городе с населением в 100 тыс. распространение вируса, тогда как в миллионике Красноярске скорость распространения заразы куда ниже. И это при том, что Норильск с внешним миром связывает только аэропорт. Более того, губернатор чётко дал рекомендации, как действовать дальше, чтобы поправить ситуацию, выразив надежду на то, что Ахметчин своё отношение к проблемам изменит. Однако вместо того, чтобы начать работать, Ринат Ахметчин вышел к журналистам и объявил, что ни за что ответственность не несёт, а коли его в чём-то обвиняют, то пускай губернатор и разгребает Авдиевы конюшни. Я обиделся, я ухожу.

Не секрет, что в Красноярском крае и, в частности, в Норильске, «Норникель» предпочитает на государственных постах держать своих людей. Вот и с 2017 года мэром Норильска стал не чуждый горно-металлургическому гиганту Ахметчин. Более 10 лет экс-мэр занимал разные руководящие посты в компании – от зама отдела кадров до руководителя «Норильского промышленного транспорта» (прямой «дочки» «Норникеля»).

Должен ли человек, который имел тесные связи с гигантской корпорацией, занимать пост мэра? Конфликт интересов должен был случиться рано или поздно. Так в 2019 г. прогремел первый скандал. В гололедицу улицы города стали посыпать гранулированным шлаком — то есть отходами работы «Норникеля». Это отходы 2 класса опасности, которые вообще-то нужно свозить и закапывать в специальных котлованах, а не разбрасывать под окна домов, школ, больниц, детских садов этот шлак в промышленных масштабах. Краевой Роспотребнадзор тогда заступился за горожан, а Ахметчин согласился больше не использовать его вместо реагентов. Однако нужно же своих бывшей друзей как-то обогащать бюджетными деньгами – контракт на поставку шлака постоянно перезаключался мэрией с фирмой «Илан-Норильск». С другой стороны, вряд ли это личная инициатива самого Ахметчина. Дело в том, что и задолго до его прихода, городские власти регулярно, несмотря на запреты Роспотребнадзора, всё равно подписывали контракты на закупку гранулированного шлака.

Отношения с экологией региона у Ахметчина вышли на новый уровень после аварии на ТЭЦ. На экс-мэра завели уголовное дело по статье «Халатность». Впрочем, всё это опять напоминает поиски «козла отпущения». Конечно, деятельность мэра сказывалась на экологии города, но чьи интересы он лоббировал? Взять ту же историю с коронавирусом. Аэропорт Норильска фактически контролируется «Норникелем». Во главе Норильска – бывший человек компании. Кто же виноват в произошедшем? Один лишь мэр или всё же «Норникель»?

Неожиданный уход Ахметчина – как видится – попытка переложить ответственность и сместить повестку в СМИ. В частности, во время селекторного совещания по теме коронавируса А. Усс поднял вопрос о том, что: «И компания, и краевая власть, и муниципалитет, сами норильчане – должны восстанавливать статус Норильска как символа надёжности: и с точки зрения того, как ликвидировать аварии, и как лечить больных, и много-много другого. Для этого нужны наши согласованные действия».

В частности, Усс обратил внимание, что до сих пор не решён вопрос, кому пойдут деньги, которые выплатят в виде штрафа за ущерб экологии после разлива топлива. Руководство края считает, что средства должны поступить на счёт муниципалитета и Таймыра. Что странно, Ахметчин по этому поводу никак не поддержал позицию региональных властей. А после предложения Усса обратиться вместе с экс-мэром к самому «Норникелю», чтобы те добровольно выплатили половину штрафа Таймыру и норильчанам, Ахметчин, внезапно подаёт в отставку. И правда, негоже кусать руку, которая кормила. Действительно, зачем Норильску деньги? В ближайшее время в городе треть жилья станет непригодным для жизни - средства с капремонта не решают проблему. Но что делает Ахметчин? Разве идёт к градообразующей компании?

Ответ прост. У «Норникеля» деньги есть. Но они похоже не для людей. Взять ту же «Роснефть», которая буквально за один год потратив 1,5 млрд рублей создала Институт нефти и газа, который сегодня является её научно-образовательным центром. «Норникель» не беднее, однако, вместо того чтобы заботится об экологии комплексно, готовить отечественных специалистов занимается выкачиванием денег в карман Потанина. Видимо экономически выгоднее насиловать экологию региона, чем играть в долгую и тратиться на создание современной инфраструктуры. Проще поменять мэра.