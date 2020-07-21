Жизнь после карантина: социологи подвели итоги пандемии

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21 июля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

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В июле Центр гуманистической урбанистики UP Европейского университета в Санкт-Петербурге совместно с Французским институтом в России организовали серию дискуссий и лекций на тему «Город перед лицом пандемии». Архитекторы, городские планировщики, дизайнеры и социологи из Франции, России, Нидерландов, Испании, Германии, Италии и США обсуждали реакцию городов на пандемию и другие внешние факторы, меняющие городскую жизнь. По общему мнению, глобальный кризис распространился на все уровни общества, и осмысление его последствий – большая задача на будущие годы.

Как показал режим самоизоляции, архитектура как таковая еще не делает город городом. Карантин четко разделил пространство на то, что внутри, и то, что снаружи. Теперь придется потратить много времени на то, чтобы восстановить статус публичного пространства как не менее безопасного места, чем собственный дом. Теперь для нового сознания предпочтительнее, чтобы публичные места перестали быть общественными – стали бы пространствами «не для всех».

Карантин также изменил и нашу самоидентификацию: теперь для того, чтобы почувствовать себя нарушителем закона, стало достаточно просто выйти из собственной квартиры. Так, в России второстепенными оказались права на свободу передвижения и на защиту персональных данных, незаметно вернулась сегрегация: по возрасту, по факту и месту работы. А Белоруссия получила звание страны официального ковид-диссидентства. И во всех странах, в общем, произошло одно и то же: правительство воспользовалось моментом, чтобы расширить сферу своего влияния на жизнь граждан.

«Человечество веками сражалось за свои права и свободы, – отметил архитектор и преподаватель Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Данияр Юсупов. – В конце ХХ — начале ХXI века оно, кажется, эту свободу наконец обрело, но тут же стремительно начало снова ее терять. В первую очередь мы потеряли часть своей свободы в обмен на общественную безопасность – в контексте борьбы с терроризмом и т.п. Теперь мы делаем еще один шаг к тому, чтобы потерять часть свободы, – в обмен на общественное здоровье. Следующий шаг можно ожидать в контексте финансовой безопасности или чего-то подобного. И лично я не представляю, как мы должны действовать в этой ситуации».

Также коронавирус вытянул на поверхность проблему «негибкости» городской среды. Социальное обеспечение и медицина оказались неспособны оперативно перестроиться под новые запросы. То же самое можно сказать о системе общественного транспорта, особенно в крупнейших городах. Варвара Кобыща, социолог из НИУ ВШЭ, поделилась результатами проекта Лаборатории социальных исследований города, которые показали, что никакой социальной дистанции в метро быть просто не может, несмотря на все профилактические меры. Общественный транспорт не способен отвечать тем санитарным требованиям, которые предъявила ему эпидемия. Не только из-за негибкости системы, но и из-за безответственности самих пассажиров.

Кроме того, за время самоизоляции поменялось само наше восприятие времени и пространства. Социолог и профессор Европейского университета Анна Темкина зафиксировала это явление в проекте «Дневники вируса». Проект длился три месяца – с середины марта по середину июня. Больше 30 ученых-социологов из 10 стран вели академические ежедневники с описанием своих впечатлений от каждого дня. Практическая часть исследования завершилась только что, но и предварительные итоги крайне интересны. Почти в каждом дневнике оказалась запись: «Что-то происходит со временем». «Я не понимаю, сколько времени», «Я не знаю, куда делось мое время», «Я не могу организовать свое время», «Я не контролирую свое время». А вот с пространством произошло противоположное: подчиненное требованиям социальной дистанции, оно вдруг стало максимально фрагментированным, разорванным.