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Аргументы Недели Общество 13+

Каким будет «Сад камней» в Челябинске?

, 15:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Каким будет «Сад камней» в Челябинске?
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

О благоустройстве сквера на набережной реки Миасс между Краеведческим музеем и ул. Красной говорят давно. Сегодня здесь наводят порядок бойцы челябинских студотрядов. Мэр Челябинска Наталья Котова и глава Центрального района города Виктор Ереклинцев пообщались с ребятами и обсудили планы по развитию этой территории.

В сквере работают два отряда — это около 20 ребят. По словам Юрия Болдырева, командира Челябинского областного студенческого отряда, из-за пандемии ребята не смогли ухать на работу в другие регионы, поэтому 130 студентов трудятся на благо родного города.

«Ребята убирают мусор, листья и ветки, парни могут выполнять и серьезные строительные работы, — рассказывает Юрий Болдырев. — В сквере перед ними поставили задачу убрать заросли, мы видим, что они с этой задачей справились. Долги годы здесь было грязно и не убрано, а теперь здесь стали гулять люди».

Студенты убирают в сквере мусор

Пообщаться с ребятами приехала глава города Наталья Котова и глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. Они обсудили планы по благоустройству сквера. Напомним, в конце ноября прошлого года на портале «Активный житель 74» проходило голосование о создании на этом месте ландшафтного парка. Проект предполагал создание пространства для занятий спортом и отдыха горожан. Здесь должна была появится тропиночная сеть с разнообразными покрытиями, детские площадки и даже водные объекты. К сожалению, пандемия нарушила планы инвестора. От реализации проекта он отказался из-за финансовых трудностей.

«Инвестор подарил городу этот проект, но для бюджета он оказался очень дорогим, отметила Наталья Котова. Поэтому мы пойдем по более легкому пути. В сквере очень много зелени, он очень хорош для прогулок, здесь можно установить детские площадки. Мы готовы обсуждать планы по благоустройству с жителями нашего города, подготовим эскизный проект, потом объявим конкурс на архитектурный проект».

Виктор Ереклинцев, глава Центрального района, подчеркнул, что в ближайшем времени начнется работа по устройству тропинок по временной схеме.

«Мы видим здесь достаточно много бордюрного камня, гранитного, плюс у нас осталось много камня с Алого поля, мы добавим его сюда, сказал он. Тропинки будем засыпать сжимаемым природным материалом, это либо горелик, либо мелкий скальник. Материалы хорошо уплотняются, хороший дренаж позволит воде не застаиваться на тротуарах. Пока не ясно, что делать с некоторыми объектами, например, с техническим помещением под старый фонтан. Это здание не относится к объектам культурного наследия, но архитектура у него достаточно фактурная. Хотелось бы его сохранить. Если говорить о чаше старого фонтана, то конструкция достаточно крепкая, но вряд ли его можно будет восстановить. Экспертиза может показать, что все коммуникации уже пришли в негодность. Его можно будет использовать как некий элемент геопластики: засыпать грунтом и сделать искусственные горки».