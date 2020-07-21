Каким будет «Сад камней» в Челябинске?

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21 июля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

О благоустройстве сквера на набережной реки Миасс между Краеведческим музеем и ул. Красной говорят давно. Сегодня здесь наводят порядок бойцы челябинских студотрядов. Мэр Челябинска Наталья Котова и глава Центрального района города Виктор Ереклинцев пообщались с ребятами и обсудили планы по развитию этой территории.

В сквере работают два отряда — это около 20 ребят. По словам Юрия Болдырева, командира Челябинского областного студенческого отряда, из-за пандемии ребята не смогли ухать на работу в другие регионы, поэтому 130 студентов трудятся на благо родного города.

«Ребята убирают мусор, листья и ветки, парни могут выполнять и серьезные строительные работы, — рассказывает Юрий Болдырев. — В сквере перед ними поставили задачу убрать заросли, мы видим, что они с этой задачей справились. Долги годы здесь было грязно и не убрано, а теперь здесь стали гулять люди».

Пообщаться с ребятами приехала глава города Наталья Котова и глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. Они обсудили планы по благоустройству сквера. Напомним, в конце ноября прошлого года на портале «Активный житель 74» проходило голосование о создании на этом месте ландшафтного парка. Проект предполагал создание пространства для занятий спортом и отдыха горожан. Здесь должна была появится тропиночная сеть с разнообразными покрытиями, детские площадки и даже водные объекты. К сожалению, пандемия нарушила планы инвестора. От реализации проекта он отказался из-за финансовых трудностей.

«Инвестор подарил городу этот проект, но для бюджета он оказался очень дорогим, — отметила Наталья Котова. — Поэтому мы пойдем по более легкому пути. В сквере очень много зелени, он очень хорош для прогулок, здесь можно установить детские площадки. Мы готовы обсуждать планы по благоустройству с жителями нашего города, подготовим эскизный проект, потом объявим конкурс на архитектурный проект».

Виктор Ереклинцев, глава Центрального района, подчеркнул, что в ближайшем времени начнется работа по устройству тропинок по временной схеме.

«Мы видим здесь достаточно много бордюрного камня, гранитного, плюс у нас осталось много камня с Алого поля, мы добавим его сюда, — сказал он. — Тропинки будем засыпать сжимаемым природным материалом, это либо горелик, либо мелкий скальник. Материалы хорошо уплотняются, хороший дренаж позволит воде не застаиваться на тротуарах. Пока не ясно, что делать с некоторыми объектами, например, с техническим помещением под старый фонтан. Это здание не относится к объектам культурного наследия, но архитектура у него достаточно фактурная. Хотелось бы его сохранить. Если говорить о чаше старого фонтана, то конструкция достаточно крепкая, но вряд ли его можно будет восстановить. Экспертиза может показать, что все коммуникации уже пришли в негодность. Его можно будет использовать как некий элемент геопластики: засыпать грунтом и сделать искусственные горки».