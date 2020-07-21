Премьер-министр Латвии: Мы вправе получить 10 млрд евро из фондов ЕС

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21 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото: globallookpress.com

Латвия в ближайшие семь лет вправе получить 10 млрд евро из специального фонда ЕС. Эту информацию сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Напомним, сегодня, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро.

Фонд восстановления экономики назван «ЕС нового поколения». Средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года.

«В период, когда для всей Европы фонды сократились, для Латвии они существенно увеличились. Результат переговоров очень благоприятный для Латвии, правительству предстоит разумно вложить деньги в развитие экономики», - сообщил премьер-министр латвийским СМИ.

В ближайшие семь лет на развитие экономики Латвии будет выделено почти 10,5 млрд евро, что на 39% больше, чем было выделено в предыдущем семилетнем периоде. Более того, если Латвии понадобятся еще деньги, то можно будет занять приблизительно 2, 5 млрд евро дополнительно.

«Общая сумма прямых платежей в сельском хозяйстве увеличилась на 40%», -заявил премьер-министр Латвии.

Но главное – разумное вложение средств!

«Цель элементарна – использовать возможность, которую дает нам членство в ЕС, и разумно инвестировать деньги, чтобы наша экономика росла», - отметил г-н Кариньш.