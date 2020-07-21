В Сейме Латвии разгорелся скандал из-за геев

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21 июля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Похоже, что в Сейме Латвии сложилась «радужная» атмосфера: руководитель партии «Для развития.За!» Даниэль Павлютас обратился в комиссию по мандатам, этике и заявлениям с просьбой оценить то, что другой депутат Сейма Янис Иесалниекс написал в социальных сетях о ЛГБТ.

Если учесть, что два депутата Сейма относятся к правящей коалиции, то возникает мысль: а все ли ладно в Сейме?

Что же г-н Павлютас написал в своем заявлении?

Депутат указал, что г-н Иесалниекс опубликовал в социальных сетях запись, которая была сопровождена картинкой с текстом: «Зона свободная от ЛГБТ». Даниэль Павлютас считает, что это высказывание связано с разжиганием ненависти в отношении определенной социальной группы – ЛГБТ в Латвии. Депутат считает, что лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы, обозначенные аббревиатурой ЛГБТ, стали объектом преступления. Наказание предусмотрено по статье о «разжигании социальной розни».

По мнению г-на Павлютаса, такая надпись отдаленно напоминает… «зону свободную от евреев», надпись, которую фашисты применяли, чтобы обозначить территории, из которых евреи были вывезены, а затем убиты.

Что теперь скажет комиссия Сейма по этике?