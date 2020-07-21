Алексей Текслер проконтролирует строительство ФАПа в Варненском районе

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21 июля 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил центральную районную больницу в Варненском районе. В ходе визита глава региона пообещал лично проконтролировать строительство ФАПа, сдача которого была запланирована на август этого года.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», недавно в поликлиническом отделении больницы был сделан ремонт. Алексей Текслер высоко оценил результаты работы, но дал поручение региональному министерству здравоохранения рассмотреть вопрос покупки новой мебели. «Мебель старая, заносить ее обратно не хочется», — сказал главврач больницы Евгений Слинкин. Глава региона подчеркнул, что в будущем такие вопросы необходимо рассматривать комплексно: планировать покупку мебели нужно одновременно с ремонтом.

На встрече обсуждалось строительство патологоанатомического корпуса в селе Варна. В нем будет возможно проводить до 500 исследований в год. Стоимость строительства — около 58 миллионов рублей.

«При всех успехах нет патологоанатомического отделения, это касается всего региона. Людям приходится ездить за справками в Карталы. Сейчас существуют современные модульные конструкции, которые позволят решить эту проблему», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что в августе этого года в Варненском районе должен был появится ФАП, но ничего не изменилось. «Меня это не устраивает. Обращаюсь к главе: возьмите эту ситуацию на контроль. Я и сам ее буду контролировать», — отметил Алексей Текслер.