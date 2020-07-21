Евгений Герасимов: Мосгордума обсудит вопрос дополнительной поддержки театров и музеев города

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21 июля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Московской городской думе обсудят вопрос о дополнительной финансовой поддержке столичных театров и музеев. Об этом журналистам по итогам встречи представителей Столичного цеха деятелей культуры и депутатов МГД в саду «Эрмитаж» сообщил председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Сегодня возникли проблемы с выпадающими доходами, которые, к сожалению возникли из-за пандемии, проблемы с посещаемостью театров, музеев, то есть у каждого учреждения культуры есть свои проблемы, но главное, что без государственной поддержки мы лишимся, к сожалению, и персонала и возможности артистам выходить на сцену.<...> Сегодня мы собрались с коллегами, Людмилой Гусевой (депутат Мосгордумы ) и Алексеем Шапошниковым (председатель Мосгордумы), и договорились, что будет обращение к фракции «Единая Россия», чтобы вынести этот вопрос на заседание Думы, чтобы поддержать бюджетом на третий квартал учреждения культуры и в дальнейшем вынести этот вопрос правительству и Сергею Семеновичу Собянину. Я уверен, что у нас все получится», - сказал Евгений Герасимов.

Он отметил, что необходимо объединить все усилия, для того, чтобы в целом сохранить культуру.