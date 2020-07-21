Как в Архангельске торопятся построить элитный жилой комплекс на месте старинного монастыря

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21 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

В Архангельске ученые требуют остановить стройку элитного жилья на месте Михайло-Архангельского монастыря. Обитель была учреждена здесь в 1641 году, с нее начинался город.

Многоэтажный жилой комплекс River Park по проекту финского архитектора Юкки Тикканена должен быть сдан в конце 2023 года. Соучредителем холдинга «Аквилон-Инвест», который занимается строительством, является вошедший в прошлом году в список самых богатых российских чиновников по версии Forbes депутат областного собрания Александр Фролов. Стоимость квартир в строящейся многоэтажке оценивается в 10 миллионов рублей.

Обитель разобрали по кирпичам еще в 30-е годы прошлого века, но ученые уверены, что «бесцеремонная выборка грунта в зоне археологического наблюдения» наносит огромный ущерб историко-культурному наследию Архангельска. На начальном этапе строительства в зоне археологического наблюдения был вырыт котлован площадью более 5 тысяч квадратных метров.

Ученые утверждают, что котлован и траншеи под коммуникации рыли с июня по декабрь прошлого года без согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия, предварительных археологических изысканий, акта государственной историко-культурной экспертизы о наличии или отсутствии выявленного объекта культурного наследия - с нарушением порядка, установленного ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». Застройщик настаивает: строительство ЖК River Park ведется за пределами территории Михайло-Архангельского монастыря.

Тем не менее, проведенная экспертиза показала:

«Принимая во внимание характеристики культурного слоя, исследованного на близлежащих территориях, можно предполагать обнаружение на участке проектирования памятников археологии от эпохи неолита до памятников новейшего времени. Участок проектирования частично совпадает с территорией Михайло-Архангельского монастыря, построенного в границах рассматриваемого квартала в 1638–1644 годах и просуществовавшего до 1930-х, что указывает на возможность обнаружения на территории проектирования остатков деревянных монастырских построек, наиболее ранние из которых могут относиться к середине ХVII века. Проектом предусмотрен большой объем строительных и земляных работ на глубине более 0,25 м, что позволяет говорить о возможности повреждения и причинения вреда выявленному объекту культурного наследия».

РПЦ не беспокоится о разрушенном монастыре и заявляет, что восстанавливать его не собирается. Самый большой в Арктике храм возводят на площади Профсоюзов. Чтобы освободить территорию, с этого места убрали памятник «Защитникам Советского Севера».