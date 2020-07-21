Бывший губернатор Курганской области приобрёл недвижимость стоимостью в 30 годовых зарплат

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21 июля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть лет назад губернатор Курганской области Олег Богомолов был отправлен в отставку. Он правил регионом 17 лет, до этого возглавлял региональную Думу. Вскоре после отставки он вошёл в число управленцев ОАО «Россельхозбанк».



Через шесть месяцев после ухода с поста губернатора он смог приобрести коттедж в Москве, площадь которого более 700 квадратных метров с участком в 2,6 тыс. квадратных метров. Ориентировочная стоимость данного объекта составляет порядка 100 миллионов рублей. Сам Богомолов отмечает: "... коттедж был приобретён в недостроенном состоянии. На ремонт жилья беру деньги в долг, помогают люди".



В столичном посёлке, где расположен дом Богомолова, находится недвижимость предпринимателей из Кургана, входящих в близкий круг бывшего экс-губернатора. При покупке дома он выбирал тот район, в котором бы находились знакомые. Было важно, чтобы я проживал не один, - объясняет бывший чиновник. Вместе с отцом в коттедже проживает дочь – Наталья Дубова. Её супруг является руководителем торговой сети ООО «Компания Метрополис».



На посту главы российского региона Богомолов получал относительно невысокую зарплату. По итогам 2012 года им было задекларировано 2,9 миллиона рублей. Учитывая стоимость коттеджа и уровень губернаторского оклада, сумму для покупки дома чиновник мог заработать только за 30 лет.



