Железнодорожные медики получили благодарности Госдумы

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21 июля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Благодарственные письма Государственной Думы Федерального Собрания РФ вручили сотрудникам клинической больницы «РЖД – Медицина» города Волгограда.

Четырём сотрудникам клинической больницы «РЖД – Медицина» города Волгограда вручили благодарственные письма. Среди награждённых – главный врач медучреждения Евгений Крайнов, врач клинико-диагностической лаборатории Александра Гнеушева, заведующие кардиологическим и урологическим отделениями стационара Ирина Шабашева и Артур Векильян. Они получили благодарности за высокие профессиональные достижения и большой вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Чествование медиков состоялось в рамках рабочей поездки членов Совета по вопросам соблюдения законодательства и парламентскому контролю Государственной Думы РФ.

Перед награждением участники мероприятия посетили многопрофильный стационар, где изучили особенности работы медицинского учреждения, степень его технической оснащенности, а также условия пребывания больных и организацию лечебного процесса.

Напомним, с 26 марта текущего года специалисты многопрофильного стационара больницы ведут круглосуточный прием пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Ежесуточно для прохождения лечения в стационаре поступает около 115 жителей Волгограда и области. Также стоит отметить, что минувшей весной 6 специалистов медучреждения работали в московских клиниках «РЖД-Медицина», где оказывали помощь коллегам в части приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.