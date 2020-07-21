Гарантийный фонд Волгоградской области снижает тарифы

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21 июля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

При поручительстве кредитная ставка может быть значительно снижена.

Редкий бизнес обходится без кредитов. А для того, чтобы получить сумму, которая способна помочь в решении поставленных задач, бизнесмен должен предоставить залог или поручителей. Привлечь льготные кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства помогает «Гарантийный фон Волгоградской области» - некоммерческое партнерство может выступить поручителем.

Сотрудничество проходит по такой схеме: бизнесмен обращается в финансовую организацию, и при недостаточности залогового обеспечения Гарантийный фонд выступает поручителем, выдавая гарантию, которую финансовые организации принимают как эквивалент залога в денежном выражении.

- Часть рисков мы перекладываем на себя, а о серьезности поддержки говорит тот факт, что в случае наступления у бизнесмена дефолтной ситуации, деньги выплачивает Фонд, - рассказал руководитель ассоциации «Гарантийный фонд Волгоградской области» Алексей Ермаков.

Кризисная ситуация, вызванная ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией, скорректировала и тарифы Фонда.

- Уже в конце марта, как только стали появляться первые признаки затруднения работы предпринимателей, мы снизили тарифы на услуги по предоставления поручительства, - пояснил Алексей Викторович. – Если раньше это было 1,5%, то теперь – 0,5%.

В случае увеличения сроков погашения кредита, изменения графика выплат так же введена рассрочка по оплате вознаграждения. Можно платить частями. Если предприниматель решает реструктуризировать кредит, то поручительство продолжает действовать.

Еще появился новый продукт. Кроме банковского займа, а Гарантийный фонд на сегодня работает с 15-ю банками, представленными в Волгоградской области, можно воспользоваться деньгами, полученными из Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области. И если раньше Фонд микрофинансирования работал только с условием залога, то теперь имеет возможность сотрудничать в паре с Гарантийным фондом.

За последнее время за поддержкой обратились предприниматели самых разных сфер МСП – это сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, строительные организации и другие пострадавшие отрасли.

Важный акцент: в некоторых случаях банки готовы выдавать кредиты без залога и поручителей, но это высокорискованная для них процедура, поэтому, как правило, они закладывают под свои риски большой процент или скрытые проценты, которые обнаруживаются не сразу. При поручительстве Гарантийного фонда кредитная ставка может быть значительно снижена.

Информация о всех продуктах Гарантийного фонда Волгоградской области на сайте nprgf.com.

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