На билеты в плацкарту - скидка 30%

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21 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») могут оформить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 30% до 31 июля 2020 года.

Воспользоваться предложением можно при покупке билетов в плацкартные вагоны всех поездов внутригосударственного сообщения, отправляющихся до 25 августа 2020 года включительно. Предложение действует на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54).

Условия акции не распространяются на оформление билетов на проезд организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также при оформлении билетов на детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно со скидкой, предусмотренной на проезд в плацкартных вагонах поездов, отправляющихся в период с 1 июня по 31 августа 2020 г.

Приобрести билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Акции (специальные тарифы)».