Депутат МГД Мария Киселева поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-80

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21 июля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, депутат Мосгордумы Мария Киселева поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-80, которая прошла в Москве 40 лет назад.

Мария Киселева рассказала, что в тот момент была ребенком и еще не задумывалась о спортивной карьере, но вместе с братом смотрела все трансляции. Она считает, что красота и значимость Олимпиады-80 повлияли на ее решение посвятить себя спорту.

«Впечатление, которое оставило это величественное спортивное событие, переоценить невозможно. Вряд ли я понимала тогда значение слов о «гордости за свою страну, свою Родину», но теперь точно знаю, что чувствовала именно это», - рассказывает депутат.

Мария Киселева считает, что Игры всегда были «мощнейшим символом, призывом к миру во всем мире». Олимпиада в Москве была первой в истории, которая прошла в социалистическом государстве. Кроме того, Игры бойкотировали 50 стран, но они все же стали одними из самых результативных - участники установили 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Депутат вспоминает небывалое чувство единения, когда все спортсмены из далеких стран казались близкими и понятными.

«Сегодня горько и больно наблюдать за скандалами, провокациями и манипуляциями вокруг Игр. Обидно смотреть на то, как спортсмены вынуждены выступать под чужими флагами. Но я верю в истинную чистоту и идеалы олимпийских колец», - говорит Мария Киселева.

Она вспоминает, как 40 лет назад люди плакали от радости, а само событие дало заряд энергии для целых поколений спортсменов.

«Я мечтаю, чтобы наши чемпионы, наши победители, герои нации вновь становились примерами для подражания мальчишкам и девчонкам. Память о нашем добром, искреннем и таком родном Мишке живет в нас, и очень хочется передать её следующим поколениям. Ведь мы сказали тогда ему не «прощай», а «до свидания!», - заключила она.