Никакой «дистанционки» нет: десятиклассник из Красноярска выступает против дистанционного обучения

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21 июля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

Новая Газета

Красноярский старшеклассник собирает митинг против дистанционного обучения. Он подал заявку в мэрию, чтобы согласовать дату и место проведения акции. Но разрешения в администрации не дали. Школьник решил подать на мэрию в суд. Журналистам парень рассказал, почему решил бороться против «прогрессивных» методов обучения.

Александр Разин – ученик десятого класса. Он утверждает, что никаких онлайн-уроков в его школе не было: «Как мне объяснили, наша школа не была оборудована камерами. В ней онлайн-обучение проходило так: в электронном дневнике отображается домашнее задание. Могли выслать страницу учебника, некоторые отправляли презентации. Выполненное домашнее задание ученик отправляет учителю. Потом отображается оценка. Обратная связь была только текстовая». Но ещё хуже приходилось школьникам из удалённых посёлков и сёл со слабым интернетом. Там, по словам Александра, вообще никакой «дистанционки» не было. Получается, что законодательство не подстраивается под нужды отдельных районов и регионов.

При этом, формально успеваемость при дистанционном обучении повысилась, потому что школьники научились просто копировать решения с интернета. Но эффективность обучения снизилась. Сам Александр уверен, что так быть не должно, и убеждён, что дистанционное обучение может быть эффективным. «Нужно повысить общедоступность. Сейчас люди обеднели, у них нет денег. Так называемый кризис самоизоляции, многое закрылось и до сих пор не может открыться. Раз государство взяло на себя ответственность за образование, то оно должно обеспечить детей выходом в интернет, компьютерами, веб-камерами для учителей. По поводу качества – тут нужно работать со школами отдельно, чтобы учителя умели пользоваться Zoom. Ведь над некоторыми учителями издевались, срывали уроки. То есть учителя не знали, как обезопасить собственный урок», – убеждён школьник.

Со сложившейся ситуацией старшеклассник решил бороться радикально – планировал организовать митинг и подал заявление. Но ему отказали, сославшись на указ губернатора. Александр подал на мэрию в суд. Пока иск готовится. «Принять заявление точно должны, может быть, мы и выиграем суд. Хотя, конечно, вряд ли. Но судов по этой теме еще не было. Дальше – огласка. Я планирую запускать собственные соцсети, блоги. Если люди стали ко мне прислушиваться, то я решил это дальше развивать», – делится он планами. По словам Александра, никакого давления на него пока не оказывали. Опасно, учитывая внимание к проблеме со стороны СМИ.