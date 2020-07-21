Схиигумен Сергий (Романов) в женском монастыре получил золотую медаль хоккеиста Павла Дацюка

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21 июля 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: m.sports.ru

Фото: соцсети

В документальном фильме Ксении Собчак появилась информация о том, что хоккеист Павел Дацюк отдал в монастырь схиигумена Сергия (Романова) золотую медаль.

О какой конкретно медали идет речь, не уточняется, но в фильме о Среднеуральском женском монастыре показали золотую медаль Олимпиады-2018, победителем которой Дацюк стал в составе российской Олимпийской сборной.

«Батюшка очень болеет за Русь, за Россию, за наших спортсменов, - рассказывает одна из героинь фильма. - Есть спортсмены, которые повесили золотые медали на нашу Пресвятую Богородицу Владимирскую. Это, вы знаете, кто. Это Дацюк. И еще есть медаль, которая повешена на Всецарицу Пантанассу».

Напомним, что в мае этого года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл лишил Сергия права ношения наперсного креста, а в июне схиигумен взял под контроль Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов» и вновь стал вести службы. СМИ сообщали, что Павел Дацюк побывал на проповеди отстраненного схиигумена Сергия в женском монастыре. Службу охраняли казаки, за происходящим следили сотрудники полиции.