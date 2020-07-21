Коронавирус 21 июля: готова первая российская вакцина, названа выигравшая от COVID-19 страна

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 21 июля число заражённых новой коронавирусной инфекцией в мире составляет 14 514 666 человек, 606 277 – скончались, 8 137 878 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. «Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции – готова», – сообщил Цаликов.

– Экономика Германии будет процветать после пандемии. Страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Об этом пишет The New York Times. Германия вошла в кризис с профицитом госбюджета, власти смогли направить прямые выплаты семьям, сократить налоги, выдать кредиты бизнесу, общий объем помощи составил 55% ВВП. В отличие от многих других стран, Германия в состоянии преодолеть все кризисные явления, утверждает издание.

– Власти Франции обязали всех граждан страны носить маски в закрытых помещениях. С понедельника их нужно надевать при походе в любое общественное место, например в магазин. Тем, кто не будет этого делать, грозит штраф в 135 евро (около 11 тыс. рублей). В июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о «первой победе» над коронавирусом и отменил чрезвычайное положение в стране, однако в северо-западных и восточных провинциях Франции по-прежнему растет количество заразившихся.

– Врачи сразу в нескольких развитых странах отмечают, что во время карантинов резко упало количество преждевременных родов. Тенденцию отметили врачи в Ирландии, Дании, США, Канаде и нескольких других странах. Причины пока остаются неизвестными. Эксперты говорят, что зависимость между карантином и преждевременными родами нужно тщательно изучать.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус со временем исчезнет, как он и предсказывал. «Я в конце концов окажусь прав. Знаете, я сказал, что он исчезнет. И снова скажу, вирус исчезнет. И я окажусь прав», – сказал Трамп. Объясняя высокие суточные показатели заражения коронавирусом в стране, Трамп сослался на возросшее количество тестов, а также раскритиковал главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи: «Доктор Фаучи сказал мне не надевать маску. Он сказал не запрещать Китай. Доктор Фаучи сделал ряд ошибок, он немного алармист, в этом нет ничего страшного», – завил Трамп.