Две полосы было перекрыто на МКАД, потому что кому-то хотелось потанцевать
20 июля 2020, 20:19[ «Аргументы Недели» ]
Правоохранители проводят проверку после размещения в интернете видеозаписи, где люди вышли из машин, перекрыли движение и танцуют на проезжей части на МКАД, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Как рассказала очевидец, танцующие перекрыли две полосы, и это на МКАД, где автомобили летят со скоростью 110 км/ч.
Видеоролик был опубликован на сайте телеканала "Москва 24". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причастных к нарушению граждан.
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