Две полосы было перекрыто на МКАД, потому что кому-то хотелось потанцевать

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20 июля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

затор, фото: pixabay.com

Правоохранители проводят проверку после размещения в интернете видеозаписи, где люди вышли из машин, перекрыли движение и танцуют на проезжей части на МКАД, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Как рассказала очевидец, танцующие перекрыли две полосы, и это на МКАД, где автомобили летят со скоростью 110 км/ч.

Видеоролик был опубликован на сайте телеканала "Москва 24". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причастных к нарушению граждан.