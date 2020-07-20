У Шатунова $9 млн и дом в Германии, а у Разина авторские права и убытки

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20 июля 2020, 19:27 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Андрей Разин и Юрий Шатунов

Борьба за авторские права на песни «Ласкового мая» между продюсером группы Андреем Разиным и экс-солистом Юрием Шатуновым длится уже больше года. На этот раз Разин поставил бывшему подопечному ультиматум.

Конфликт между Андреем Разиным и Юрием Шатуновым начался, когда продюсер заявил, что экс-участник «Ласкового мая» не должен исполнять песни коллектива. Объяснил Разин это тем, что Шатунов сам отказался от прав на эти песни, поэтому по закону выступать с нетленными хитами запрещено. Юрий возмутился, мол, документы у меня есть, в соответствии с ними ездить на гастроли с известными песнями имею право.

Вопрос обе стороны обсуждали долго, Андрей Разин настаивал: композиции группы исполнять Шатунов не должен, так как сам передал права стороннему лицу. Совсем недавно продюсер изменил позицию – решил добровольно и безвозмездно разрешить Шатунову петь главные хиты. Об этом он написал в своем инстаграм и раскрыл еще несколько весьма любопытных подробностей:

«Дорогие мои поклонники, а также поклонники Юры Шатунова и группы «Ласковый май»! Вы знаете, что я всегда действую в правовом поле и всегда все свои контракты заверяю судом. Ибо только суд ставит точку во всех спорах. Мы с Юрием все отношения всегда решали мирным путём и поэтому он обратился в Промышленный суд с заявлением подтвердить его место работы в качестве солиста группы «Ласковый май», а также попросил подтвердить его доходы, которые он получил в результате нашей гастрольной деятельности в сумме 9.000.000 $ США. Это заявление было удовлетворено, в результате чего Юрий Шатунов получил декларацию о доходах на сумму 9.000.000 $ США, что позволило ему в Германии приобрести жильё и отчитаться перед налоговыми органами. После этого встал вопрос о съёмках фильма «Ласковый май» – продолжение». В этом фильме продюсеры требовали от меня, чтобы Юрий в полном объеме передал мне, как автору этого фильма, все права на свое творчество для того, чтобы я мог приступить к созданию второго фильма про группу «ЛМ». В результате переговоров мы с Юрой вышли на сумму 10.000.000 руб., после чего он подписал этот контракт и передал мне лично все права на свое творчество. Решением суда, которое вы можете видеть, этот контракт утверждён и в нем говорится о том, что Юра добровольно передал мне все права на своё творчество. Я никогда не пользовался этим контрактом и никогда ему не запрещал выступать, никогда за 30 лет не брал с него ни одной копейки за проведение концертов и гастролей. Он ни одного рубля никогда не платил никому и не участвовал ни в каких делах группы «Ласковый май». Юрий Шатунов не платил никогда мне, как организатору и учредителю группы «Ласковый май». Не надо на этом спекулировать. Поэтому я ещё раз публикую это решение и хочу призвать Юрия Шатунова связаться со мной, чтобы мы могли обсудить с ним вопрос о передаче ему обратно всех его обязательств, чтобы он мог продолжать свое творчество. В случае, если в течение десяти дней Юра не выйдет со мной на связь и не решит вопрос передачи ему всех прав на его творчество на безвозмездной основе, я буду вынужден передать эти права третьей стороне для взыскания своих убытков», – написал Разин.

На данный момент Юрий Шатунов на это обращение никак не реагирует. А у нас, получается, крепостное право так и не отменили? Если Разин пашет столько лет как ломовая лошадь и ничего с этого не имеет, так еще и терпит убытки? Зато Шатунов и деньги получил, и дом в Германии и все остальные лавры. Ну что же, посмотрим, чем все это кончится, и, конечно, попробуем разобраться.

Интересные подробности этой истории читайте 29 июля в эксклюзивном интервью Андрея Разина специально для «АН».