Депутат Мосгордумы назвал актуальными для столицы предложенные Госдумой санкции за нарушение тишины

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20 июля 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Разработанный в Госдуме законопроект, которым предлагается ввести на федеральном уровне штрафы для шумных соседей, актуален для Москвы и поможет решить некоторые острые вопросы, связанные с нарушением тишины в городе. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Александр Семенников.

«Инициатива федеральных депутатов - это ответ законодателей на проблему шума в неурочное время, которая с каждым годом становится все острее. Особенно важна эта проблема для Москвы с ее плотностью населения и многообразием источников шума. Горожанам мешают в том числе автомобили и мотоциклы ночных гонщиков, расположенные по соседству рестораны и магазины, шум стройплощадок. Значительная часть жалоб, поступающих на шум, связана и с соседями, нарушающими требования закона. Соблюдение тишины в ночное время - это вопрос, напрямую связанный со здоровьем людей, поэтому решить его как можно скорее особенно важно. И силами одной Мосгордумы здесь не обойтись: как известно, юридическая проблема состоит в том, что нарушения, входящие в региональный Кодекс об административных правонарушениях, не администрируются федеральной полицией, если нет специальных соглашений между МВД и регионом. Федеральный законопроект, который будет обсуждаться в Госдуме осенью, призван разрешить эти противоречия», - отметил Александр Семенников.

Депутат напомнил, что федеральные законодатели предложили изменить алгоритм административной ответственности за нарушение закона о тишине.

«В частности, предлагается штрафовать за такие правонарушения собственников квартир, даже если шум в неурочное время допускали не они лично, а их квартиросъемщики. Кроме того, Госдума планирует увеличить суммы штрафов за нарушение режима тишины. Напомню, что по московскому закону «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» издавать громкие звуки (например, петь так, чтобы это было слышно соседям) в квартирах запрещается с 23:00 по 7:00, а проводить ремонтные работы, нарушающие тишину, нельзя с 19:00 до 9:00», - уточнил он.

По словам Александра Семенникова, механизм возложения на собственников квартир ответственности за режим тишины аналогичен административной ответственности за нарушения на дорогах, зафиксированные видеокамерами.

«Кто бы ни был за рулем, за превышение скорости или другой проступок несет ответственность владелец автомобиля. В условиях, когда невозможно, да и абсолютно неэтично, отслеживать поведение всех без исключения граждан, у правоохранителей нет способа точно установить виновника и юридически доказать состав нарушения. Поэтому ответственность собственника помещения за все, что происходит на его территории, выглядит логичным шагом», - пояснил парламентарий.

Депутат также отметил, что за нарушение режима тишины в договоре аренды можно предусмотреть санкции вплоть до одностороннего расторжения контракта.

«Если удастся разработать механизм доказывания и наложения ответственности на арендатора, то эту ответственность можно сделать обоюдной официально — тогда съемщики будут рисковать не только расторжением аренды, но и штрафами. При таких условиях суммы штрафов не так важны, как неотвратимость наказания - очевидно, что никому, и прежде всего владельцам квартир, не нужны постоянные визиты полиции и административные протоколы. Подобные меры, как мы знаем и из российской, и из международной практики, хорошо помогают воспитывать бытовую культуру», - заключил Александр Семенников.

Как ранее сообщалось, депутаты Госдумы разработали законопроект, дополняющий Жилищный кодекс РФ статьей, которая предполагает обязать собственников жилых и нежилых помещений соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и другие правила, в том числе «режим тишины» по ночам.