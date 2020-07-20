В мегаполисах смогут жить только богатые и образованные люди

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Американское население в последние годы не спешит переезжать в мегаполисы. Получить работу и гарантированный заработок в них могут только люди, имеющие хорошую специальность и образование.



На протяжении прошлого столетия большие возможности для всех слоёв населения находились именно в городах. Индустриализация в западных странах и Китае перетянула миллионы людей из села в промышленную сферу. После того, как экстенсивная фаза промышленности приостановилась, эксперты ожидали отток населения из городов, но этого не произошло. Напротив, приток сельского населения увеличился. Для сферы услуг понадобились значительные трудовые ресурсы.



На рубеже веков произошла поляризация заработков. Профессионалы стали получать большие деньги, а средняя прослойка начала исчезать или переходить в разряд сервисных работников с низкой квалификацией. Пандемия нанесла удар и по сервисной сфере. Для некоторых работников возможность зарабатывать в крупных городах закрылась навсегда.



В России на фоне пандемии многие люди приняли решение покидать мегаполисы и уезжать загород. В общественном сознании россиян выросло понимание преимущества проживания на территории с меньшей плотностью населения. Человек в таком месте тратит меньше средств на проживание и самообслуживание.



