Почти 5 млрд рублей Москва выплатила безработным во время пандемии

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20 июля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

За время пандемии коронавирусной инфекции безработным жителям Москвы выплатили 4 млрд 768 млн руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Столица заняла первое место в рейтинге регионов по выплатам социальных обязательств безработным и недопущению просрочки установленных законом сроков выплат в 11 дней. Вся работа осуществлялась дистанционно. За период пандемии мы приняли около 500 тыс. звонков - организовали работу контакт-центра. Это помогло также снизить нагрузку на сайт, так как мы получали много звонков от немосквичей, которые традиционно работают в сервисной индустрии, а вот пособие по безработице они по закону о занятости могут получать только по месту жительства, оформить его также можно дистанционно. 7 млн человек зашли за три месяца на сайт, еще полгода назад на него заходили 5-6 тыс. посетителей в месяц. А количество заявок за статусом безработного в апреле-мае в день выросло с десятка до 8-10 тыс. Итог - почти 200 тыс. зарегистрированных безработных, которым выплачено 4 млрд 768 млн руб.», - сказала Анастасия Ракова.

Она напомнила, что с началом пандемии вырос уровень безработицы.

«На 1 июля этого года уровень безработицы составил 2,6%, и это уже 196 тыс. безработных. Пик пришелся на апрель и май. В службу занятости Москвы в эти месяцы «пришли» 49 тыс. и 82 тыс. человек соответственно. «Пришло» говорю в кавычках, поскольку все сервисы москвичи получали в дистанционном формате. Сейчас мы отмечаем снижение количества обращений в службу занятости за статусом безработного - в июне они уменьшились в два раза. Сегодня к нам обращаются 1,2-1,5 тыс. человек в день. Мы прогнозируем дальнейшее снижение», - отметила заммэра.