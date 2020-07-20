Роются на помойках и едят просрочку. Кто такие фриганы

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20 июля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

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В мире всё быстрее набирает популярность «фриганизм». Его сторонники отрицают принципы потребительства ради сохранения природных ресурсов и их рационального использования. Продукты питания и другие материальные блага фриганы берут на свалках или в мусорных контейнерах. И да, поступают так они не из-за нехватки денег, а по идейным соображениям!

Фриганы (от английских слов free – «свободный, бесплатный» и vegan – «веган») – это люди, отрицающие принципы потребительства. Они сознательно ограничивают свое участие в традиционной экономической жизни. Наибольшего расцвета движение фриганов достигло в Швеции, США, Бразилии, Южной Корее, Великобритании и Эстонии. В России в последние годы так же наблюдаются тенденции к фриганизму.

Фриганы выступают против неразумного потребления. Например, в развитых странах из-за огромного перепроизводства наименее убыточным способом реализации продукции является отправка её на свалку. Получается, что хозяину магазина проще и дешевле выбросить некачественную еду, чем нанять человека, который её отсортирует. По некоторым данным, на помойку выбрасывается от 30 до 50 % пригодных в пищу продуктов и блюд. Фриганы пытаются противостоять такой тенденции. Основная цель — минимизировать или вообще исключить свою финансовую поддержку корпораций и остановить тем самым глобализацию мировой экономики, дистанцироваться максимально от общества бесконтрольного потребления.

«Я фриган уже много лет, началось с того, что я еще лет в тринадцать у помойки увидела клетку для хомяка, которую использовала потом как дополнительный этаж для своих домашних крыс. Раньше я считала, что просто некруто, когда нужная мне вещь валяется в помойке, а теперь это часть моего экологичного мировоззрения. Ты спасаешь планету от перепотребления очередной полезной тебе штуки», — рассказывает Дарина Штей из Москвы.

Несколько лет назад Дарина открыла бар-кофейню, интерьер которой был полностью сделан из из найденных ненужных кому-то вещей. «Мы там занимались благотворительностью, кормили, лечили и пристраивали бездомных животных. Кроме того, у нас был первый в России общественный холодильник, где каждый мог оставить ненужную ему еду, а тот, кто в ней нуждался, – забрать. Обменивались ненужными вещами, забирали те, что оставляли другие».

Александр Буханкин – фриган с десятилетним стажем. К такому образу жизни он пришел в первую очередь из-за легкого заработка: можно брать все, что имеет ценность для дальнейшей перепродажи. «Чаще всего беру электронику, цветной металл и брендовые вещи. Перепродажа ведется на Авито. Брендовые вещи можно найти не всегда, но довольно часто. Если собираешься фриганить, нужно быть готовым к конкуренции и недовольным местным жителям, а еще лучше купить оружие, чтобы выжить. Конкуренция есть даже в небольших селах и деревнях, а в Питере — подавно. Не работаю, так как зарабатываю с находок 15–20 тысяч в месяц, ранее зарабатывал 12,5, работая простым офисным работником. На деньги от фриганства купил себе минивэн для перевозки крупных находок. Занимаюсь этим каждый день, примерно по 2–3 часа», – делится опытом Александр.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр», Россия ежегодно выбрасывает 17 млн тонн еды на общую сумму 1,64 трлн руб. Эксперты считают, что в России фриганизм в ближайшие годы достигнет такого же расцвета, как в США, Швеции, Великобритании. Во Франции в 2015 году было запрещено выбрасывать продукты, которые пригодны к употреблению. В России такого закона пока нет, однако в январе 2020-го закон о бесплатной раздаче продуктов питания, пригодных для употребления, был передан на согласование из Госдумы в правительство.