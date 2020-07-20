Работникам на Кубани задолжали почти 25 миллионов зарплаты

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20 июля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани выросла задолженность работодателей перед работниками по заработной плате. По данным Управления Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на 1 июля, кубанские работодатели недоплатили сотрудникам на 6,2 миллиона рублей больше, чем в то же время в прошлом году.

На сегодняшний день суммарная задолженность по заработной плате в крае составляет 24,7 миллиона рублей. При этом в общую статистику не входит наемный персонал ИП. Больше других должны работникам строительные организации. В этой сфере экономической деятельности долг составляет 42,8 процента. 29,9 процента должны сотрудникам образовательные организации, 27,3 процента – организации, занятые научными исследованиями.

Задолженность перед работниками по заработной плате на 1 июля 2020 года имеют четыре организации, в которых не получили вовремя зарплату 436 человек. В среднем на каждого работника приходится долг 56,6 тысячи рублей. Работодатели поясняют, что весь объем просроченной задолженности по зарплате сложился из-за отсутствия у предприятий собственных средств.