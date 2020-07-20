Эксперт: Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность в столице

Все инфраструктурные проекты улучшают транспортную доступность в мегаполисе; столице важно увеличить количество транспортных узлов и объездных дорог. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель некоммерческого партнерства «Грузавтотранс» Владимир Матягин.



По мнению эксперта, Юго-Восточная хорда, как и все инфраструктурные проекты, прежде всего призвана улучшить транспортную доступность в городе, обеспечив лучшую связанность районов.



«Все инфраструктурные проекты в той или иной степени улучшают доступность в городе. Взять, например, ЦКАД. Она разгрузила город и дала возможность перевозчикам и обычным водителям заезжать и выезжать в город», - сказал Матягин, отвечая на вопрос, как, по его мнению, Юго-Восточная хорда улучшит транспортную доступность в городе.



Он подчеркнул, что для Москвы важно увеличить количество транспортных узлов и объездных дорог.



«В Москву ведут все дороги, и загруженность города кардинально очень большая. Чем больше будет транспортных узлов и объездных дорог мимо Москвы развиваться, тем будет лучше», - добавил он.



Как сообщили ранее в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, Юго-Восточная хорда объединит 22 района столицы, где проживает 2,5 млн человек. Ввод хорды позволит улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.