Можно ли идти к стоматологу во время беременности

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20 июля 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

врач высшей категории Татьяна ШУЛЬГИНА

Главный врач клиники «Личной доктор», стоматолог-терапевт и врач высшей категории Татьяна ШУЛЬГИНА рассказала «АН» о лечении зубов во время беременности.

Период беременности — это время повышенной нагрузки на организм, а если у вас есть проблемы с зубами они будут значительно прогрессировать. Поэтому первое, что нужно делать беременной женщине, — проходить профилактические осмотры. В этот период ухудшается кровообращение слизистой, десны становятся более рыхлыми, поэтому пациенты в положении так часто страдают гингивитом. Очень важно уделить внимание гигиене дома и на приеме у врача.

«Лечение зубов в первом триместре рекомендуется проводить только в случае крайней необходимости, когда польза превышает риск, – уверена Шульгина. – В этот период закладываются все органы малыша, формируются зачатки молочных зубов. Плацента, которая играет роль защитного барьера, окончательно формируется только к 16 неделе. Лечение во время второго триместра, с 14 по 26 неделю, будем самым удачным решением. Так как все жизненно важные органы уже сформированы, поэтому будущей маме в этот период можно проводить плановое лечение зубов. В третьем триместре лечение лучше проводить до 34 недели. Плод становится большим, тяжело разместиться в кресле стоматолога, приходится ложиться на спину, при этом ребенок давит на аорту.

Решать проблемы с зубами нужно не откладывая, но только если требуется экстренное вмешательство. Так же терпеть боль во время беременности не нужно, так как отказ от обезболивания может привести к тонусу матки и недостатку кислорода у малыша. В качестве анальгетика дома используется парацетамол, в кресле у стоматолога все проводится под местной анестезией, используя только определенные виды анестетиков».