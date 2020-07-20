Собянин рассказал о строительстве северо-восточного участка БКЛ метро

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20 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Строительство станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершится в 2020 году. Об этом в ходе осмотра работ на станции сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большая кольцевая линия - это важнейшая стройка метростроения не только Москвы, но и страны. 70 км кольцевой линии во многом улучшат транспортную доступность большинства москвичей и даже тех, кто не пользуется метрополитеном в принципе, улучшив транспортную ситуацию в мегаполисе. Северо-восточный участок - 14 км, из которых 6 км практически уже построено, запущено. «Электрозаводская» станция очень важная - будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской линией метро, третьим диаметром МЦД (Казанское направление). И очень важная для местных жителей. Станцию, надеюсь, мы до конца года сдадим и в следующем году обеспечимся примыкание к Арбатско-Покровской линии одноименной станции», - сказал Сергей Собянин.

В целом, как добавил мэр, строительство всего северо-восточный участка БКЛ должно завершиться в 2022 году.

Как доложил Собянину генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, почти все строительно-монтажные работы на станции «Электрозаводская» выполнены.

«В этом году станцию сдаем несомненно. У нас никаких проблем в этой ситуации нет. Практически основные строительно-монтажные работы выполнены, приступили к архитектурно-отделочным работам и инженерии. В целом по северо-востоку (о северо-восточном участке БКЛ - прим. Агентства «Москва»), за что отвечает «Мосметрострой», включая станцию «Шереметьевская»: этом году в сентябре стоит задача закончить перегонный тоннель. Соответственно, станционный комплекс строится. Все пока идет в графике по намеченному плану», - сказал Жуков.

Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, всего в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 24,75 км линий, 9 новых станции и 1 электродепо.