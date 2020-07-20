Московских школьников приглашают по-новому взглянуть на предметы школьной программы

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20 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Онлайн-проект московского Городского методического центра «Предметный разговор» продолжит работу в период летних каникул. Он позволяет под другим углом посмотреть на привычные темы из школьной программы и ориентирован не только на учащихся, но и на взрослых.

Проект был разработан на фоне ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и стартовал 1 мая. Он предполагает решение интересных кейсов «за рамками учебника» со специалистами Мосметодцентра, работодателями, представителями вузов, практикующими врачами, инженерами и другими профессионалами в своих областях. К середине июля было проведено уже 36 таких онлайн-встреч, а до конца августа запланировано еще 50 новых мероприятий.

«Состояние непокоя – это всегда импульс к развитию. Поэтому очень многие начинания, которые возникли в период временных ограничений, мы точно берем с собой в нашу будущую жизнь. Судя по тому интересу, который к ним проявляют наши ребята, они действительно нужны даже в летний период», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Мосметодцентра Андрей Зинин.

Так, в рамках рубрики «Предметный разговор с экспертом» запланированы встречи по темам: «Текстология: читаем смыслы» (21 июля), «Медицинская генетика» (24 июля), «Алгоритмы правят миром» (28 июля) и другие.

В рубрике «Предметный разговор с работодателем», партнерами которой выступают инновационный центр Сколково, портал SuperJob, Газпром, Toyota, Coca-Cola и другие компании, пройдут встречи: «Применение беспилотных летательных аппаратов» (22 июля), «Мир коптеров» (22 июля)», «Работа с музейной экспозицией» (29 июля) и другие.

Кроме того, совместно с вузами и научными организациями разработаны викторины «Современные медицинские технологии», «Нанотехнологии» (пройдут в июле), «Альтернативные источники энергии» и «Нейросети и искусственный интеллект» (пройдут в августе). С полным списком предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте Мосметодцентра. Там же доступны записи уже прошедших встреч.

Андрей Зинин также напомнил, что и для детей младшего возраста Мосметодцентр подготовил дистанционные программы, которые собраны в разделе «Игры и занятия для дошкольников».

«Это отдельный сайт, на котором мы собираем самый интересный опыт, лучшие практики от наших московских воспитателей, постоянно обновляем авторские колонки и делаем новые подборки материалов для игр с дошкольниками на каждую неделю», – рассказал Зинин.

Глава Мосметодцентра добавил, что с 1 сентября будет доступен Детский календарь событий – практический инструмент для организации развивающей деятельности детей дошкольного возраста.