Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

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20 июля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

акция Бессмертый полк, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Керчи заявил, что согласен с переносом акции «Бессмертный полк» на 2021 год. Во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» Путин сказал, что «как бы нам ни хотелось провести акцию в этом году, но придется перенести мероприятие на следующий год».

Он пообещал, что «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Из-за коронавируса акция «Бессмертный полк» 9 мая прошла онлайн, а позже традиционное шествие было запланировано на 26 июля — День Военно-Морского флота. Но организаторы шествия уже сообщили, что в условиях коронавируса акция перенесена на неопределенный период.