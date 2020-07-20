В краснодарскую ливневку сделают «вливание» из федерального бюджета

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20 июля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Систему ливневой канализации в Краснодаре планируют улучшить с помощью федеральных средств. Об этом говорили участники совещания в мэрии краевой столицы, состоявшемся 20 июля.

Как отметили участники совещания, за последнее время в городскую ливневку было вложено немало средств. И было сделано тоже немало: проложены новые и расчищены действующие коллекторы в северо-восточной части города, построена канализационно- насосная станция на улице Петра Метальникова, благодаря которой в Музыкальном микрорайоне был снят чрезвычайный режим. Сегодня краснодарская ливневка исправно выполняет свои функции во время обычного дождя. Но этого, по словам мэра Евгения Первышова, не достаточно.

Глава города уточнил, что существующая в городе сеть водоотводящих коллекторов, какой бы чистой она ни была, не в состоянии справиться с ситуацией, когда за пару часов выпадает месячная норма осадков. Ливни 8, 12 и 14 июля, в результате которых город утонул в потоках дождевой воды, – наглядное тому подтверждение.Чтобы ливневка справлялась с экстремальным дождевым паводком, требуется основательная реконструкция. А для этого нужны достаточно большие средства, подчеркнул мэр Краснодара.

Глава города поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК подготовить заявку в адрес депутатов госдумы для участия Краснодара в федеральных программах по переустройству сетей водоотведения. Финансирование из федерального бюджета позволит построить очистные сооружения и новые коллекторы, а также существенно увеличить пропускную способность действующих сетей в миллионном Краснодаре.