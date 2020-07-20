Народ голосует онлайн за красоты Дальнего Востока

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20 июля 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Закат на Амуре; фото И. Глухов.

– Четыре недели назад мы запустили сбор заявок на конкурс и буквально погрузились в неизвестность, ведь на тот момент мы могли только предполагать, как всё будет складываться, — сообщил Алексей Коропский.

Сейчас идёт первый этап народного голосования – так называемые региональные туры конкурса, в которых будут избраны победители в каждом из 11 регионов Дальнего Востока. Вообще конкурс предполагает пять номинаций: «Характер ДВ», «Природа ДВ», «Звуки ДВ», «Уникально ДВ» и «Сила ДВ». Поэтому в каждом регионе будет по пять финалистов.

– Народное голосование продлится три недели, – объясняет директор видеофестиваля. – А после этого начнётся этап финального голосования, где будут определены победители и обладатели крупных денежных призов.

По словам организатора, для видеофестиваля «Красиво. ДВ» создан совершенно новый формат. Работы не требовалось отправлять на каком-либо носителе, а разместить их на любом видеохостинге и указать лишь ссылку в заявке на участие в конкурсе. Такой способ позволил увеличить скорость подачи заявок и создал дополнительные удобства для участников, особенно в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

– Когда мы только объявили старт приёма заявок, мы с гордостью говорили, что вот, у нас за первые дни уже есть 50 участников. Однако в последние дни нам приходило по сотне заявок в день, – улыбается Алексей Коропский. – Когда мы закрыли приём, у нас было уже 516 заявок, со всех регионов ДВ, включая Чукотку. За этот регион мы переживали более всего, потому что от них весь конкурс не было ни одного участника.

Директор фестиваля также отметил, что к окончанию первого этапа, то есть приёма заявок, работ было прислано в разы больше, но многие из них не допустились к участию в конкурсе из-за большого хронометража – от 20 минут до полутора часов. А согласно условиям, видео должно быть не более 15 минут.

Примечательно, что в числе жюри фестиваля визуального контента «Красиво.ДВ» – известная телеведущая телеканала «Пятница» Жанна Бадоева. Российским зрителям она может быть знакома как ведущая шоу «Орёл и решка», а также программ «Жанна, Пожени», «Жанна, помоги», «Опасные гастроли» и «Битва салонов».

По словам Жанны, она готова ей интересны все работы дальневосточников, но, предпочтение она отдаёт номинации «Уникально ДВ».

– Это же невероятно интересно, как люди, которые любят свой край, то место, где они родились и выросли, могут показать его, презентовать на всю страну, – объясняет Жанна. – Найти что-то уникальное в регионе, который ты знаешь много лет – довольно трудная задача. Но я уверена, что участники справятся с ней превосходно! Я верю в каждого! – заявила Жанна.

Народное голосование продлится в каждом субъекте ДФО до 31 июля. Лучшие ролики войдут в шорт-лист победителей отборочного этапа, который объявят до 1 августа 2020 года.