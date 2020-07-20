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В Нижнем Новгороде матрос во время дежурства спас тонущего мужчину

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Нижнем Новгороде матрос во время дежурства спас тонущего мужчину
фото:pixabey

Происшествие случилось на Щелковском хуторе. Дежуривший у озера матрос в конце своей смены обнаружил, что мужчина, который плавал в воде, начал тонуть. По словам спасателя, пострадавший хотел переплыть водоем, но у него не получилось. Вода оказалась слишком холодной, и у пловца начало сводить ноги. 

Матрос быстро среагировал и бросился на помощь тонущему, до приезда скорой он оказал ему медицинскую помощь. От госпитализации едва не утонувший житель Нижнего Новгорода отказался.

ЕСт

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