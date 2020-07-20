Разработчики вакцины от COVID-19 прокомментировали сообщения о доступе к новейшему препарату российской элиты

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20 июля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

прививка, фото: pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на слухи о доступе к вакцине от коронавируса российской элиты - политиков и крупных бизнесменов.

"Ничего не знаю про крупных, и про мелких тоже", - сказал Гинцбург и предложил обратиться за комментариями в Минздрав РФ, - передает "Интерфакс".

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что вакцину получили добровольцы, официально включенные в испытания, клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи, продолжаются. После испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. "На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена", - подчеркнул Кузнецов.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал информацию о получении вакцины элитой "спекуляцией" и "слухами".