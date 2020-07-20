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Пожилая жительница Кузбасса узнала о пропаже бумажника, когда вернулась из магазина домой

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Пожилая жительница Кузбасса узнала о пропаже бумажника, когда вернулась из магазина домой
фото:pixabey

Полицейские вернули пенсионерке из Кузбасса украденный кошелек и документы. Инцидент, по данным полицейских, произошел в городе Прокопьевск. По словам 77-летней женщины, она оставила свой кошелек на прилавке в магазине, а когда вернулась обратно, то бумажника уже не было.

Спецслужбы нашли злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Прокопьевска. За совершенное деяние ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

ЕСт

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