Пожилая жительница Кузбасса узнала о пропаже бумажника, когда вернулась из магазина домой
20 июля 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Полицейские вернули пенсионерке из Кузбасса украденный кошелек и документы. Инцидент, по данным полицейских, произошел в городе Прокопьевск. По словам 77-летней женщины, она оставила свой кошелек на прилавке в магазине, а когда вернулась обратно, то бумажника уже не было.
Спецслужбы нашли злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Прокопьевска. За совершенное деяние ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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