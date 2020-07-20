Россиян беспокоит политическая несправедливость

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

По результатам последних массовых выступлений в России можно заметить, что граждане недовольны в большей степени политическими проблемами и несправедливостью. Даже в дальневосточных акциях не слышно о падении платёжеспособности населения, уменьшении заработных плат и безработице. Стагнирующая на протяжении нескольких лет экономика не является причиной выхода людей на улицы.



В Министерстве труда России сообщили о резком скачке безработицы. Количество незанятых людей в стране составляет порядка трёх миллионов человек, что в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Ситуация с коронавирусом усилила падение экономики, но никаких требований протестующих относительно материальных улучшений не слышно.



Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что экономические требования могут прозвучать к концу текущего года. Это объясняется увеличивающимся падением доходов. Экономические требования должны идти от профсоюзов, как это происходит на Западе.



На массовые протесты людей способны поднять только неуважение к ним и несправедливость, как это можно заметить по Шиесу, Хабаровску. Затаённое недовольство из-за пандемии не может спровоцировать массовый протест, так как коронавирус свирепствует по всему миру, считает директор региональной программы независимого Института социальной политики Наталья Зубаревич.



