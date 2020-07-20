Зачем слепому ноутбук? Российские инвалиды перестали молчать о дискриминации своих прав

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Ежегодно в России происходят тысячи нарушений прав людей с ограниченными возможностями. Одним из таких является Кирилл Белоусов. Он смог добиться значительных успехов в жизни, несмотря на отсутствие зрения. Парень является участником Параолимпийских соревнований по плаванию, работает программистом в компании, готовится к поступлению в университет.



В этом году его персональный ноутбук перестал справляться с поставленными задачами и запросами. Требуется покупка нового устройства, за которое необходимо заплатить порядка 150 тысяч рублей.



Кирилл решил приобрести компьютер в рассрочку и отправился в магазин. Подобрав необходимую модель, сотрудники магазина и "Альфа-банка" вынуждены были отказать парню в покупке. Причина заключалась в том, что Белоусов планировал оформить рассрочку, однако такая услуга по правилам магазина могла предоставляться инвалидам не выше третьей группы. Остальные признавались недееспособной категорией людей.



Но Кирилл работает в государственной организации и получает заработную плату, имеет пенсию и спортивную стипендию. Парню очень неприятно слышать о себе, как о недееспособном человеке. Молодой человек создал в Сети петицию против дискриминации незрячих людей в России.



В пресс-службе компании ООО «Сеть Связной», в которой Кирилл планировал приобрести компьютер, отказались отвечать на вопросы относительно продажи оборудования инвалидам. По факту отказ в обслуживании клиента является грубым нарушением его прав, независимо от его социального статуса.



