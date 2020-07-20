Всей страной на удаленку?

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20 июля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Общественный и политический деятель Жан-Поль ЧУРКИН

Общественный и политический деятель Жан-Поль ЧУРКИН рассказал «АН» об удаленке, полюбившейся россиянам на карантине, и последствиях такого формата работы и обучения.

Пандемия указа слабые точки в бизнес-среде. Стало очевидно, что наступил период цифровизации, и нужно идти в ногу со временем. Выжили, по сути, те, кто вовремя перешёл на удаленку, доставку, в сеть Интернет.

«Бизнес начал развиваться в IT сферах, и, если можно оказать услугу, не выходя из дома, и не тратить время на дорогу, то это, конечно, стало пользоваться большей популярностью, – говорит Жан-Поль. – Удаленная работа выигрышна, как для работодателей, так и для работников. К примеру, работодатель сократил штат на какую-то долю, а оставшихся отправил на удалённую работу. При этом он может сэкономить на аренде офиса, электроэнергии, коммунальных платежах, оборудования. Сотрудник же может работать на нескольких работах сразу, не тратит время и деньги на дорогу».

В удаленном формате, конечно, не все способны работать, но в ближайшем будущем, некоторые профессии, вероятно, заменят роботы и машины: «К примеру, как робот-сотрудник МФЦ в Перми. «Все сейчас двигается в этом направлении», – считает Чуркин. – Обучение в университетах и школах не исключение. Конечно, в плане социума, живого общения не хватает. Однако, у такого подхода есть свои плюсы, к примеру, один преподаватель сможет вести лекцию, не для 100 человек, а для 10.000 тысяч одновременно. Предположим, что студенты теперь смогут удалённо обучаться в нескольких вузах одновременно».