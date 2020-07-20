Коронавирус 20 июля: белые болеют меньше, а бедные – больше, в лидеры вырывается ЮАР

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 14 664 612 человек. Погибли 609 370 инфицированных, вылечились – 8 737 166.
- За последние несколько недель количество выявленных случаев COVID-19 в Москве не превышает раннеапрельские показатели. Число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад.
- В лидеры коронавирусной статистики ворвалась Южно-Африканская республика. Эта страна вытеснила Перу с 5 места. И теперь начинает соревноваться с Россией по количеству заразившихся. Россию ЮАР уже победила по количеству новых диагнозов, устанавливаемых ежедневно.
- К попытке украсть данные о разработке вакцины причастны российские спецслужбы, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Москва ранее уверяла, что подобные обвинения голословны и Россия не имеет никакого отношения к попыткам выкрасть данные фармкомпаний.
- Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, насколько безопасно делать другие прививки до или после вакцинации от коронавирусной инфекции. Врач заверил, что все другие прививки будут действовать так, как и должны. При этом лучше всего выждать интервал в 2-3 недели перед введением новых препаратов.
- Коронавирус оказался более опасным для британцев из числа этнических меньшинств, чем для белых. Об этом сообщила газета the Guardian. Ученые провели исследование на эту тему. Выяснилось, что причиной стала бедность. «Тяжелое воздействие Covid-19 на людей из этнических меньшинств было связано в Великобритании с загрязнением воздуха, переполненностью жилищ и в целом плохим качеством жилья», — сообщила газета the Guardian. Пациенты из числа этнических меньшинств в два раза чаще белых живут в экологически тяжелых районах. Поэтому они более подвержены влиянию коронавируса.
- Первая группа добровольцев, испытывающих отечественную вакцину от коронавируса, уже прошла все необходимые тесты, сдала анализы, а теперь готовится к выписке, которая по плану назначена на понедельник, 20 июля.
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