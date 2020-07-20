В мобильную приемную губернатора обратилось более 400 жителей Кубани за неделю

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20 июля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Мобильная приемная губернатора в Горячем Ключе/ admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 417 человек обратились в мобильную приемную губернатора за неделю с 13 пол 17 июля. В основном жители края сообщали о своих проблемах в сфере ЖКХ, социального развития и дорожного хозяйства. На прошлой неделе кубанцы оставили в мобильной приемной 106 письменных обращений. Больше всего обращений было принято в Ленинградском районе, здесь в мобильную приемную обратились 134 человека. Жители района интересовались вопросами вывоза ТКО, благоустройства территорий, электро- и водоснабжения.

Как отметили в кубанском департаменте внутренней политики, большинство вопросов жителей удалось решить на месте. Письменные обращения по вопросам, решение которых требует больше времени, будут рассмотрены в установленные законодательством сроки, заверили в ведомстве.

Напомним, мобильные приемные губернатора начали работать в июне нынешнего года. С начала первого летнего месяца в них обратились больше 800 жителей разных районов края. В настоящий момент губернаторская мобильная приемная работает в Калининском районе, после чего отправится в Мостовской, Отрадненский, Кущевский и Тимашевский районы.

Узнать, когда мобильная приемная приедет в тот или иной кубанский муниципалитет, можно на официальном сайте администрации края в разделе «Губернатор» в подразделе «Обращения граждан».