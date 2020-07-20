Пароли, IP-адреса, домашние адреса 20 млн пользователей VPN-сервисов попали в Интернет

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20 июля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

хакер, фото из соцсети

В Интернете в открытом доступе обнаружились данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов (виртуальная частная сеть, Virtual private network). Среди похищенной информации были адреса электронных почт, пароли, IP-адреса, домашние адреса.

По данным "Коммерсанта", среди жертв утечки данных пользователй могли быть десятки и сотни тысяч россиян.

Бесплатные VPN популярны в России с учетом большого количества заблокированных зарубежных сайтов.

Исследовательская группа организации vpnMentor отмечает, что все VPN-сервисы уверяли, что не требуют регистрации пользователей. Это означает, что он не регистрирует активность юзеров, отмечает vpnMentor. Но исследователи обнаружили несколько записей действий пользователей на общем сервере.

VpnMentor отмечает, что такая массовая утечка данных демонстрирует полное пренебрежение правилами безопасности, которое ставит под угрозу пользователей, - передает РБК.