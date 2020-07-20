«Ингосстрах» предотвратил порядка 117 попыток страхового мошенничества на Кубани

В Краснодарском крае сложилась достаточно опасная обстановка в связи с распространением мошеннических схем, связанных со страхованием. По итогам 5 месяцев 2020 года сотрудникам Краснодарского филиала СПАО «Ингосстрах» удалось выявить и предотвратить 117 действий, имеющих признаки страхового мошенничества на сумму свыше 77,2 млн рублей.
Большую часть этой суммы (61,6 млн рублей или 79%) составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества. Остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.
По выявленным сотрудниками филиала случаям с признаками страхового мошенничества в правоохранительные органы направлено 36 заявлений. Все они связаны с моторным страхованием. По части из них уже возбуждены уголовные дела, иные находятся в стадии доследственной проверки.
В активе филиала есть и законченные дела. Так, крупная мошенническая схема раскрыта в 2019 году и связана с подачей исков против компании. В результате возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация). Часть дел объединены в одно производство, а в августе 2019 года пять уголовных дел переданы в Отрадненский районный суд Краснодарского края, где судом прекращены по нереабилитирующим основаниям. Виновники фиктивной регистрации, осознав последствия уголовного преследования, пошли на сделку со следствием и признались в совершенном преступлении, что дало компании основания предъявить фигурантам регрессные иски.
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Как и во всей стране в Краснодарском крае активно реализуются положения закона «О защите прав потребителей». Помощь гражданам как законный и приемлемый образ ведения юридического бизнеса, компанией поддерживается и приветствуется. Но именно в Краснодарском крае получила широкое распространение схема, при которой недобросовестные автоюристы злоупотребляют правом, используют нормы закона «О защите прав потребителей» в целях личной наживы в ущерб автовладельцам. Последствия этих процессов имеют существенное значение для формирования страховщиками объективной ценовой политики и предложения полноценной страховой защиты по актуальным для клиентов страховым продуктам.
По мнению службы безопасности «Ингосстраха», в регионе открыто действуют организованные группы так называемых недобросовестных автоюристов. Схем противоправных действий может быть несколько: инсценировка аварии, фальсификация административных материалов, предоставление в страховые компании документов о причинении в результате ДТП несуществующего материального ущерба. Причем в реализацию преступных схем осознано или не осознано вовлекаются представители экспертных организаций и правоохранительных органов, которые, не уделяя достаточного внимания проверке данных, способствуют реализации мошеннических схем. Но самым циничным является вовлечение в схемы добропорядочных страхователей, которые в силу различных причин идут у мошенников на поводу. В дело идет все – от обмана до игры на слабостях человека.
По совершенно реальным ДТП, принимаемым страховщиком к рассмотрению и урегулированию с учетом интересов застрахованного клиента, мошенники вводят его в заблуждение, заявляя о «сложной, длительной и нечестной схеме урегулирования убытка, где клиента обязательно обманут». Убедив таким образом автовладельца, ему предлагается выплата денежных средств на месте ДТП или «быстрый ремонт» в обмен на договор цессии (переуступки прав требования). В итоге клиент лишается возможности объективной оценки повреждений и справедливого расчета стоимости ремонта, втягивается в полукриминальные процессы с весьма сомнительными для себя выгодами.
Но недобросовестные юристы-мошенники на этом не останавливаются. Получив право требования к страховой компании и с целью формирования предмета спора, зачастую наносят транспортному средству или фальсифицируют дополнительные скрытые повреждения, попутно увеличивая суммы объявленной страховой выплаты и потенциальных штрафов. Далее включается легитимный процесс, соответствующий требованиям закона «О защите прав потребителей». Вот только в проигрыше остаются и страховщик, и страхователь.
«Страховое мошенничество в Краснодарском крае стало достаточно опасным явлением, которое наносит ущерб как отрасли, так и гражданам, - заявил заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» по защите активов Александр Гуляев. – Многие клиенты считают, что борьба с такого рода злоумышленниками – дело страховых компаний, ведь они страдают от их действий больше всего. Но на самом деле это касается всех и каждого. Мошенничество непосредственно влияет на размер страхового взноса: из-за того, что злоумышленники забирают часть выплат клиентов, страховщики вынуждены поднимать тарифы. Если же дело доходит до суда, недобросовестные автоюристы присваивают себе компенсацию, а потерпевший получает гораздо меньшую сумму в сравнении с той, которую ему бы выплатила страховая компания напрямую», - отметил Александр Гуляев.
Директор юридического департамента СПАО «Ингосстрах» Татьяна Комарова подчеркнула: «При взаимодействии со страховщиком напрямую, если потерпевший не согласен с решением страховой компании и размером возмещения, он может рассчитывать на быстрое, качественное и справедливое рассмотрение его требования финансовым уполномоченным. Если же он передает право требования посреднику, то лишается такой возможности. Напомню, что уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен) создан в интересах добросовестных страхователей и для защиты их прав».
Призываем граждан не терять бдительность и следовать простым рекомендациям, которые позволят не стать жертвой мошенников и злоумышленников:
- Не сообщайте никому, кроме официальных представителей Компании - страховщика и сотрудников органов внутренних дел, номера своего полиса. Им могут воспользоваться мошенники.
- В случае ДТП и сомнений в собственной виновности не признавайте своей вины до приезда ГИБДД или аварийного комиссара.
- Если Вам предлагают на месте оформить договор цессии (переуступку прав или подписать доверенность на представление своих интересов, или просто оказать помощь), знайте, что Вы можете потерять часть полагающегося Вам возмещения.
- Если Вы передали информацию по автомобилю, по ДТП, в том числе данные по страховому полису не доверенному лицу, существует вероятность оформления несуществующих ДТП, где Вы будете признаны виновником. Это приведет в последующем к значительному росту стоимости страховки ОСАГО.
- Не соглашайтесь, если кто-то предлагает вам «заработать» на страховании, это может обернуться против Вас. Умышленное увеличение ущерба по страховому случаю расценивается как мошенничество, за это предусмотрена уголовная ответственность.
- Не соглашайтесь на оформление полиса заведомо меньшей стоимости, чем Вам рассчитали на официальном сайте страховой компании или в офисе, особенно это касается ОСАГО и Е-ОСАГО. С большой долей вероятности это будет поддельный полис.
- При необходимости обратитесь в представительство компании для подтверждения информации.
Нет практического смысла обращаться к недобросовестным автоюристам и тем самым подвергать себя неоправданному риску и не получать страховое возмещение в полном объеме –ответственные страховые компании выступает на стороне клиента и выполняет свои обязательства в соответствии с законодательством!