«Ингосстрах» предотвратил порядка 117 попыток страхового мошенничества на Кубани

Аргументы Недели → Общество

20 июля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае сложилась достаточно опасная обстановка в связи с распространением мошеннических схем, связанных со страхованием. По итогам 5 месяцев 2020 года сотрудникам Краснодарского филиала СПАО «Ингосстрах» удалось выявить и предотвратить 117 действий, имеющих признаки страхового мошенничества на сумму свыше 77,2 млн рублей.

Большую часть этой суммы (61,6 млн рублей или 79%) составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества. Остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.

По выявленным сотрудниками филиала случаям с признаками страхового мошенничества в правоохранительные органы направлено 36 заявлений. Все они связаны с моторным страхованием. По части из них уже возбуждены уголовные дела, иные находятся в стадии доследственной проверки.

В активе филиала есть и законченные дела. Так, крупная мошенническая схема раскрыта в 2019 году и связана с подачей исков против компании. В результате возбуждено восемь уголовных дел по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация). Часть дел объединены в одно производство, а в августе 2019 года пять уголовных дел переданы в Отрадненский районный суд Краснодарского края, где судом прекращены по нереабилитирующим основаниям. Виновники фиктивной регистрации, осознав последствия уголовного преследования, пошли на сделку со следствием и признались в совершенном преступлении, что дало компании основания предъявить фигурантам регрессные иски.

Как и во всей стране в Краснодарском крае активно реализуются положения закона «О защите прав потребителей». Помощь гражданам как законный и приемлемый образ ведения юридического бизнеса, компанией поддерживается и приветствуется. Но именно в Краснодарском крае получила широкое распространение схема, при которой недобросовестные автоюристы злоупотребляют правом, используют нормы закона «О защите прав потребителей» в целях личной наживы в ущерб автовладельцам. Последствия этих процессов имеют существенное значение для формирования страховщиками объективной ценовой политики и предложения полноценной страховой защиты по актуальным для клиентов страховым продуктам.

По мнению службы безопасности «Ингосстраха», в регионе открыто действуют организованные группы так называемых недобросовестных автоюристов. Схем противоправных действий может быть несколько: инсценировка аварии, фальсификация административных материалов, предоставление в страховые компании документов о причинении в результате ДТП несуществующего материального ущерба. Причем в реализацию преступных схем осознано или не осознано вовлекаются представители экспертных организаций и правоохранительных органов, которые, не уделяя достаточного внимания проверке данных, способствуют реализации мошеннических схем. Но самым циничным является вовлечение в схемы добропорядочных страхователей, которые в силу различных причин идут у мошенников на поводу. В дело идет все – от обмана до игры на слабостях человека.

По совершенно реальным ДТП, принимаемым страховщиком к рассмотрению и урегулированию с учетом интересов застрахованного клиента, мошенники вводят его в заблуждение, заявляя о «сложной, длительной и нечестной схеме урегулирования убытка, где клиента обязательно обманут». Убедив таким образом автовладельца, ему предлагается выплата денежных средств на месте ДТП или «быстрый ремонт» в обмен на договор цессии (переуступки прав требования). В итоге клиент лишается возможности объективной оценки повреждений и справедливого расчета стоимости ремонта, втягивается в полукриминальные процессы с весьма сомнительными для себя выгодами.

Но недобросовестные юристы-мошенники на этом не останавливаются. Получив право требования к страховой компании и с целью формирования предмета спора, зачастую наносят транспортному средству или фальсифицируют дополнительные скрытые повреждения, попутно увеличивая суммы объявленной страховой выплаты и потенциальных штрафов. Далее включается легитимный процесс, соответствующий требованиям закона «О защите прав потребителей». Вот только в проигрыше остаются и страховщик, и страхователь.

«Страховое мошенничество в Краснодарском крае стало достаточно опасным явлением, которое наносит ущерб как отрасли, так и гражданам, - заявил заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» по защите активов Александр Гуляев. – Многие клиенты считают, что борьба с такого рода злоумышленниками – дело страховых компаний, ведь они страдают от их действий больше всего. Но на самом деле это касается всех и каждого. Мошенничество непосредственно влияет на размер страхового взноса: из-за того, что злоумышленники забирают часть выплат клиентов, страховщики вынуждены поднимать тарифы. Если же дело доходит до суда, недобросовестные автоюристы присваивают себе компенсацию, а потерпевший получает гораздо меньшую сумму в сравнении с той, которую ему бы выплатила страховая компания напрямую», - отметил Александр Гуляев.

Директор юридического департамента СПАО «Ингосстрах» Татьяна Комарова подчеркнула: «При взаимодействии со страховщиком напрямую, если потерпевший не согласен с решением страховой компании и размером возмещения, он может рассчитывать на быстрое, качественное и справедливое рассмотрение его требования финансовым уполномоченным. Если же он передает право требования посреднику, то лишается такой возможности. Напомню, что уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (финансовый омбудсмен) создан в интересах добросовестных страхователей и для защиты их прав».

Призываем граждан не терять бдительность и следовать простым рекомендациям, которые позволят не стать жертвой мошенников и злоумышленников:

Не сообщайте никому, кроме официальных представителей Компании - страховщика и сотрудников органов внутренних дел, номера своего полиса. Им могут воспользоваться мошенники.

В случае ДТП и сомнений в собственной виновности не признавайте своей вины до приезда ГИБДД или аварийного комиссара.

Если Вам предлагают на месте оформить договор цессии (переуступку прав или подписать доверенность на представление своих интересов, или просто оказать помощь), знайте, что Вы можете потерять часть полагающегося Вам возмещения.

Если Вы передали информацию по автомобилю, по ДТП, в том числе данные по страховому полису не доверенному лицу, существует вероятность оформления несуществующих ДТП, где Вы будете признаны виновником. Это приведет в последующем к значительному росту стоимости страховки ОСАГО.

Не соглашайтесь, если кто-то предлагает вам «заработать» на страховании, это может обернуться против Вас. Умышленное увеличение ущерба по страховому случаю расценивается как мошенничество, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Не соглашайтесь на оформление полиса заведомо меньшей стоимости, чем Вам рассчитали на официальном сайте страховой компании или в офисе, особенно это касается ОСАГО и Е-ОСАГО. С большой долей вероятности это будет поддельный полис.

При необходимости обратитесь в представительство компании для подтверждения информации.

Нет практического смысла обращаться к недобросовестным автоюристам и тем самым подвергать себя неоправданному риску и не получать страховое возмещение в полном объеме –ответственные страховые компании выступает на стороне клиента и выполняет свои обязательства в соответствии с законодательством!