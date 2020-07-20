В Новороссийске появилась на свет Фея

Аргументы Недели → Общество

20 июля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В июле новороссийские родители выбирали для своих детей необычные имена. Одного из мальчиков, появившихся на свет на прошлой неделе, назвали Арсением, что означает «мужественный», а другому дали имя Мирон, одно из значений которого – «Повелитель».

Новорожденные девочки получили имена Аиша, Сафина, Теона и Феня. Но, пожалуй, самое необычное имя из всех, выбранных родителями для маленьких дочек, получила юная жительница Новороссийска, которую назвали Феей. Возможно, родители решили, что малышка с «магическим» именем будет дарить людям радость и самое настоящее волшебство.

Только за прошедшую неделю, по информации отдела записи актов гражданского состояния Новороссийска, в городе родились 64 новых жителя: 39 мальчиков и 25 девочек. Родителей и малышей поздравил в своем Instagram мэр Новороссийска Игорь Дяченко, пожелав новым жителям города-героя здоровья, а их папам и мамам – терпения.