21 июля – летнее празднование главной иконы Православия – Казанской Божией Матери

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20 июля 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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21 июля Православная Церковь будет праздновать чудесное обретение Казанской иконы. «Летняя Казанская».

Чудесное обретение Казанской Божией Матери произошло в 1579 году, через несколько десятилетий после того, как Иван Грозный покорил Казанское ханство. Но в том году случился большой пожар и много святынь сгорело. Но, как бывает по воле Господа, самая почитаемая сегодня в православии икона Казанской Божией Матери была спрятана…

История гласит так: в пожаре пострадал дом стрельца Даниилы Онучина. Он решил отстроить его заново. Работы практически уже начались, но его дочке Матроне приснился сон, где явилась сама Божия Матерь, которая указала место, где лежит ее икона. Она была спрятана от надругательства мусульман. Богородица велела найти икону. Маленькая девочка стала просить отца помочь ей в поисках, но увы, он не соглашался. Три раза являлась Богородица к девочке, и вот, наконец, святыню нашли. Как только нашли икону, так она стала творить чудеса! Слепцы прозревали, больные выздоравливали. Икона Казанской Божией Матери стала народной святыней. Не единожды она показывала дорогу к победе православным воинам, защитникам земли русской. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. чудотворный образ Казанской иконы несли Крестным ходом в осажденном Ленинграде, а потом была отправлена в Сталинград. Там, где находилась икона – враг был разбит.

Сегодня образ чудотворной иконы находится в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге, где считается главной святыней. Действительно, к матушке-заступнице всегда очередь. И каждый идет со своей бедой, вопросом, радостью…

Комментарии протоиерея прихода Литвы Николая: «Большой праздник. Святыня! Скольким людям помогла икона Казанской Божией Матери. Тем, кто молился перед ее чистым ликом. Иконой Казанской Божией Матери благословляют детей на брак. Ей молятся о благополучии в семейной жизни, о даровании детей, о мире, о помощи в личных делах. И Матерь Божия всех слышит, покрывает Своим Покровом от всякого зла, спасает. Молитесь Божией Матери с чистым сердцем! И будет вам приобретение! С Богом!»