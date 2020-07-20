Есть женщины в русских селеньях: Прасковья Федоровна Распутина

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20 июля 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото актрисы Натальи Сурковой в роли жены Распутина. Предоставлено специально для "АН"

Что нам известно о жене самой популярной русской персоне в мире Григория Ефимовича Распутина? Мало, очень мало. Отдельные записи в биографических источниках царской семьи, воспоминания ее детей, внуков. Вот и все! Прасковья Федоровна Распутина. Единственная жена того, чья тайна спустя более ста лет осталась неразгаданной.

Итак, что же известно о единственной и, как утверждают биографические источники, любимой жене Григория Ефимовича?

Точная дата рождения Прасковьи Федоровны Распутиной ( в девичестве Дубровина), увы, не сохранилась- предположительно 1866г. (?) По воспоминаниям старшей дочери Матрены, мама «крестьянская девица деревни Дубровной» была высокой, с русыми волосами. Есть предположение, что с Григорием Распутиным познакомилась, когда оба совершали паломничество в Абалакский монастырь, недалеко от Тобольска.

Из воспоминаний дочери Матрены: «Мама была доброй, основательной. Брак был счастливым, они любили друг друга, и свою любовь пронесли через всю жизнь. А вышла замуж за батюшку 2 февраля 1887 года».

По свидетельству дальней родственницы Прасковьи Федоровны Устиньи Паршуковой, «она была добра ко всем, но несчастливой женщиной».

У Прасковьи Федоровны и Григория Ефимовича родилось семь детей, но до совершеннолетия дожили только трое. Понятно, что в отсутствии мужа она деловито, ловко управлялась с хозяйством. Но была ли она счастлива тогда, когда на весь Петербург «гремело» имя ее мужа? Как относилась она к тому, что и сама была принята ко двору? Тут есть только воспоминания дочери Матрены: «Мама после сближения отца с Царской Семьей была принимаема во дворце, но вела прежнюю жизнь, продолжая заниматься в Покровском своим хозяйством».

Сложно сказать, как переносила сплетни (а может и нет) об интригах ее мужа в Петербурге… Но то, что Прасковья Федоровна была очень мудрой женщиной – факт!

Из воспоминаний некой Ольги Лохтиной, которая бывала в доме у Прасковьи Федоровны.

«Я познакомилась в Петербурге с Григорием Ефимовичем, и он меня пригласил погостить у него в селе Покровском. Там и увидела Прасковьи Федоровну и, конечно, наблюдала за общением мужа и жены. Их уклад жизни мне очень понравился. Жена, встретив мужа, упала ему в ноги. Смирение его жены меня удивило. Когда я бываю права, я не сделаю уступки. Но вот как-то жена Григория Ефимовича в споре с мужем уступила ему, хотя было ясно, что она права. Прасковья Федоровна говорила: «Мужу и жене надо жить одним сердцем – где ты уступишь, где тебе уступят».

А как же Григорий Распутин относился к супруге?

До нашего времени сохранились источники (записи одного журналиста, который беседовал с Григорием Ефимовичем). Некий журналист спросил Распутина о том, как он собирается стать священником… А как же его жена?

Распутин ответил конкретно: «А я и не думал, к чему мне это? Жену свою люблю и разводиться не собираюсь».

Похоже, что Распутин действительно любил Прасковью, свою Парашу. Она была для него оплотом семьи, а все остальные – пустое.

В российском кинематографе образ Прасковьи Федоровны встречается редко и «мимоходом». Пожалуй, самый яркий образ Параши сумела воплотить удивительная актриса Наталья Суркова в сериале «Григорий Р.»

Как актриса видела свою роль?

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии Натальи Сурковой о роли Прасковьи Распутиной:

«Материала о Прасковье Федоровны было мало. Очень мало. Я ее воспринимала, как яркую, домовитую, смиренную женщину. Она была мудра. Конечно, Прасковья Федоровна понимала, какую жизнь ее муж ведет в Петербурге. Но она венчанная жена. А это значит, что есть смирение. Это совсем не говорит о том, что она не могла высказать свои мысли мужу, сказать открыто свое слово, но уважение крестьянской женщины к мужу было на первом месте. Думаю, что Распутин любил свою Парашу. Она была высокой и статной, любила плясать и в молодости часто это делала. Была старше мужа на три года. Я видела такой образ: терпеливая, мудрая русская женщина, но со своим непростым характером. Ее жизнь была посвящена детям, мужу, дому».

Умерла Прасковья Федоровна в 1936 году. Больше замуж «не ходила». Помнила своего Григория. Прекрасная русская женщина…