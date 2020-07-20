84-летнего короля Саудовской Аравии госпитализировали для обследования в специализированной больнице

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20 июля 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

Король Саудовской Аравии, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Саудовской Аравии 84-летнего короля Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд госпитализировали для медицинского обследования. У монарха ранее было диагностировано воспаление желчного пузыря, - сообщает kp.ru. Короля Саудовской Аравии будут обследовать в специализированной больнице короля Фейсала в Эр-Рияде.

Как передает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию, «хранитель двух святынь, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд лег в специализированную больницу короля Фейсала в Эр-Рияде для проведения ряда анализов из-за воспаления».

Этот монарх правит в Саудовской Аравии с 2015 года. В 1953 году в возрасте 18 лет Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд был назначен представителем короля и эмиром Эр-Рияда. Через 10 лет он стал губернатором провинции Эр-Рияд и занимал эту должность до 2011 года. На этот период приходится стремительное развитие города Эр-Рияд, его население выросло с 150 тысяч человек в 1960 году до более миллиона в 1980-х годах. В настоящее время в столице Саудовской Аравии проживают более семи миллионов человек.