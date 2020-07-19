В столичном парке у молодых людей были украдены вещи

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото:pixabey

В сквере на площади Ильинские Ворота неизвестные граждане подошли к молодой паре и предложили выпить вместе алкогольные напитки. После этого пара очнулась в Бутове в парке и обнаружила, что у них пропали мобильные телефоны, золотая цепочка и деньги.

Полиция устанавливает общий материальный ущерб, проводит проверку. Также оказалось, что на имя пострадавшего был взят кредит в размере 90 тысяч рублей.