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В столичном парке у молодых людей были украдены вещи

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

В столичном парке у молодых людей были украдены вещи
фото:pixabey

В сквере на площади Ильинские Ворота неизвестные граждане подошли к молодой паре и предложили выпить вместе алкогольные напитки. После этого пара очнулась в Бутове в парке и обнаружила, что у них пропали мобильные телефоны, золотая цепочка и деньги. 

Полиция устанавливает общий материальный ущерб, проводит проверку. Также оказалось, что на имя пострадавшего был взят кредит в размере 90 тысяч рублей.

ЕСт

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