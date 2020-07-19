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В акватории Москвы-реки в районе Красногорска утонул частный буксир

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

В акватории Москвы-реки в районе Красногорска утонул частный буксир
фото:pixabey

В акватории Москвы-реки в районе подмосковного Красногорска в субботу затонул частный буксир. Он был пришвартован к пирсу. Следователи разбираются в деталях инцидента.

В результате затопления произошла утечка дизельного топлива, образовалось радужное пятно на водной поверхности, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

ЕСт

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