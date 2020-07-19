Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Астрахани на территории троллейбусного парка произошел крупный пожар

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Астрахани на территории троллейбусного парка произошел крупный пожар
фото:pixabey

В Астрахани вспыхнул пожар на территории троллейбусного парка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Огонь вспыхнул в неиспользуемом помещении.

На месте работают 73 человека и 23 единицы техники. Данных о пострадавших нет. Выездная лаборатория Роспотребнадзора уже отправилась к месту ЧП, чтобы проверить воздух на наличие опасных элементов.

ЕСт

В мире

Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии: «мы это проходили»

Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии: «мы это проходили»

Александр Лукашенко заявил, что видит схожие черты у текущей кампании по выборам президента и у выборов главы государства, прошедших в 2010 году, когда участники акции протеста пытались ворваться в Дом правительства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью