В Астрахани на территории троллейбусного парка произошел крупный пожар

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19 июля 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото:pixabey

В Астрахани вспыхнул пожар на территории троллейбусного парка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Огонь вспыхнул в неиспользуемом помещении.

На месте работают 73 человека и 23 единицы техники. Данных о пострадавших нет. Выездная лаборатория Роспотребнадзора уже отправилась к месту ЧП, чтобы проверить воздух на наличие опасных элементов.