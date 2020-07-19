В России могут измениться правила расселения аварийного жилья

В России планируют изменить правила расселения аварийного жилья. В частности, благодаря внесению изменений будут быстрее решаться ситуации, при которых всего несколько семей из всего дома не хотят уезжать из аварийного жилья.
Об этом рассказал глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Он отметил, что решение о переселении будет приниматься, если две трети жильцов поддержат его. На текущий момент данная процедура решается в судебном порядке и занимает большое количество времени. Также Степашин отметил, что еще одна проблема связана с разделением понятий «ветхое жилье» и «аварийное жилье». «Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое – это и есть аварийное жилье. Нечего их делить», – подытожил он.
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