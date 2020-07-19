Создатель авиации МЧС, заслуженный военный летчик умер в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

гвоздики, фото: pixabay.com

Заслуженный военный летчик России Рафаиль Закиров, стоявший у истоков создания авиации МЧС России, умер в Москве на 72-м году жизни. Он скончался 18 июля после продолжительной болезни.

Церемония прощания состоится 21 июля в 9:30 на Федеральном военном мемориальном кладбище в городском округе Мытищи Московской области на 4-м километре Осташковского шоссе.

Закиров с 1995 года занимал должности начальника Управления авиации, начальника авиации МЧС России — директора Государственного унитарного авиационного предприятия, а также начальника авиации — начальника Управления авиации МЧС России.

В качестве конструктора Закиров участвовал в разработке водосливных устройств для тушения пожаров ВСУ-5 и ВСУ-15 и для борьбы с разливами нефти ВОП-3. Он же создал выливной авиационный прибор (ВАП), устанавливаемый на Ил-76 для тушения пожара. Ил-76 - один из самых крупных противопожарных самолетов в мире, благодаря ВАП он за один раз может сбросить 42 тонны воды.

При Закирове авиация МЧС получила и новый самолет-амфибию Бе-200ЧС. В 2010 году именно Рафаиль Закиров инструктировал Владимира Путина, севшего за штурвал второго пилота самолета-амфибии во время тушения серьезных пожаров в Центральной России.